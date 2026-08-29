نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 10 شهداء (9 شهداء جدد+ 1 شهيد انتشال)، و18 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1313 شهيدًا، و4361 إصابة، و815 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و449 شهيدًا، و174 ألفًا و472 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عملية نسف واسعة في شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطيران المروحي في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن جيش الاحتلال نفّذ عملية نسف ضخمة في شمالي قطاع غزة، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بكثافة في المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من مدينة غزة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية والقصف في المنطقة.

وفي جنوبي القطاع، أفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة في شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس، إلى جانب إطلاق نار مكثف من الآليات والدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة.

وأضافت أن الاحتلال شن قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف المناطق الواقعة شمال شرقي خان يونس، وسط استمرار إطلاق النار والتحركات العسكرية في محيط المدينة.

وفي مدينة رفح، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بكثافة تجاه المدينة، في وقت يتواصل فيه التصعيد الإسرائيلي والقصف وإطلاق النار في مناطق مختلفة من قطاع غزة.