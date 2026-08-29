شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح وسط غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهد، مواطن فلسطيني، اليوم السبت، وسط قطاع غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية نسف وسط استمرار القصف المدفعي وإطلاق المار بقطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن شهيدًا ارتقى بنيران جيش الإسرائيلي في قرية المصدر شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرًا لتعرض المنطقة لإطلاق نار مكثف.

وفي شمال القطاع، ذكر المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف ضخمة.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية «كواد كوبتر»، صباح اليوم، قنابل بمحيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وفي السياق، قال مراسل الوكالة إن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار شمال شرقي وشرق مدينة غزة. وأفاد بإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفاد المراسل بإطلاق قنابل إنارة في شارع الطينة جنوبي مدينة خانيونس، إلى جانب إطلاق نار مكثف من الآليات والدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة، وقصف مدفعي عنيف استهدف شمال شرق خان يونس.

وأضاف أن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق نيرانه بكثافة صوب مدينة رفح.