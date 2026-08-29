سنغافورة تقرر بيع أصول فاخرة من أكبر قضية غسل أموال في البلاد

تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقارا وأكثر من 1000 قطعة إكسسوار فخمة، للبيع في مزادات بداية من الشهر المقبل، بعد مصادرتها في أكبر قضية غسل أموال في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة الاستشارات ديلويت قولها في بيان، اليوم السبت، إن الأصول سوف تُعرض للبيع على مراحل خلال الفترة بين سبتمبر ومنتصف 2027.

ولايزال العمل مستمرا على تحديد العدد الدقيق لكل مرحلة.

وكانت بلومبرج ذكرت في وقت سابق أن ديلويت تواصلت مع العديد من الوسطاء العقاريين بشأن خطط بيع العقارات، نقلا عن مصادر مطلعة.

يذكر أن عملية البيع هي الخطوة التالية في قضية غسل الأموال البالغة قيمتها 3 مليارات دولار سنغافوري (4ر2 مليار دولار أمريكي) التي تشمل مجرمين من إقليم فوجيان بجنوب الصين.

وقبل اعتقال بعض الأعضاء في مداهمات نفذتها سلطات سنغافورة في 2023، كان المجرمون أنشأوا مكاتب عائلية واشتروا أصولا فخمة وعاشوا حياة الترف في المدينة.

وكانت السلطات صادرت أكثر من 200 عقار، يقع الكثير منها في مواقع راقية. وبدأت بالفعل تصفية بعض الأصول بما في ذلك السيارات وبعض الأصول السكنية والتجارية.

وجرى تعيين وحدة شركة ديلويت في سنغافورة العام الماضي للإشراف على عملية التصفية.

وقالت ديلويت إن المفردات الفخمة التي ستعرض في المزاد سوف تشمل مجوهرات وساعات وحقائب يد.