ترامب يعرب عن تعازيه في وفاة ملك النرويج هارالد الخامس: خسارة كبيرة حقا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه في وفاة ملك النرويج هارالد الخامس، ووصفه بـ"الرجل القوي، المهيب، الجدير بالاحترام"، بحسب منشور على منصته "تروث" سوشال.

وكتب ترامب، في المنشور في وقت مبكر صباح اليوم السبت: "هارالد أحب وطنه وكان شعبه يحبه ويحترمه حقا".

وأضاف: "قلوبنا مع العائلة الملكية، ومع شعب النرويج بأسره، في هذا الوقت العصيب.. إنها خسارة كبيرة حقا".

يشار إلى أن الملك هارالد، الذي توفي أمس الجمعة، عن 89 عاما، كان محبوبا بشدة في وطنه.

ولكن ترامب لا يحظى بقبول بين النرويجيين لأسباب كثيرة.

وأثار ترامب استياء حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إسكندنافيا – الشركاء الذين يعتمدون على تضامن الحلف – بتهديداته المتكررة بالاستحواذ على جرينلاند، وهي جزيرة بالقطب الشمالي التي تتبع الدنمارك، كما أنه حمل النرويج المسئولية المباشرة عن عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، التي يتم منحها تقليديا في أوسلو.

وقال ترامب إنه يعتقد أنه كان يستحق التكريم، ولخص مشاعره بشأن هذه المسألة في يناير في جملة واحدة، عندما قال: "فقدت الكثير من الاحترام للنرويج".