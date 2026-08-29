كونيا سبور يحسم اتفاقه مع نانت لضم مصطفى محمد

توصل نادي كونيا سبور التركي إلى اتفاق مع نادي نانت الفرنسي بشأن التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لموقع «HT Spor» التركي، اتفق الطرفان على انتقال مصطفى محمد مقابل 750 ألف يورو، على أن يتم سداد قيمة الصفقة لنادي نانت على 3 دفعات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن انتقال المهاجم المصري إلى كونيا سبور، عقب اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، والحصول على الموافقة النهائية لإتمام الصفقة.

ومن المقرر أن يصل مصطفى محمد إلى تركيا اليوم، تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية واستكمال إجراءات انتقاله إلى كونيا سبور.

ويرتبط مصطفى محمد بعقد مع نانت حتى صيف 2027، إلا أن تجربته مع الفريق الفرنسي اقتربت من نهايتها، خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

وكان المهاجم المصري قد غاب عن معظم فترة إعداد نانت للموسم الجديد، بعدما انقطع عن التدريبات في بداية الموسم، قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الرديف.

كما غاب مصطفى محمد عن أول 3 مباريات لنانت هذا الموسم، والتي خسرها الفريق، قبل أن تقرر إدارة النادي إقالة المدير الفني بسبب سوء النتائج.

وكان نانت قد تعاقد مع مصطفى محمد قادمًا من جالاتا سراي التركي مقابل 6.5 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى نانت قبل 3 أعوام، خاض المهاجم المصري 136 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 29 هدفًا.

كونيا سبور يتخلى عن كرامر

وفي إطار تحركاته لتدعيم خط الهجوم، قرر كونيا سبور التخلي عن خدمات مهاجمه كرامر، بعدما طلب اللاعب تمديد عقده لمدة عامين مع زيادة راتبه، وهو ما رفضته إدارة النادي.

ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن شروط العقد الجديد، لتنتهي العلاقة بينهما، ما فتح الباب أمام كونيا سبور للتحرك من أجل حسم صفقة مصطفى محمد.