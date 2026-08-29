عموتة يكشف 4 أسباب لاعتماده على الثنائي المنبوذ جماهيريا في الأهلي

دافع الحسين عموتة المدير الفني للأهلي على قراره بالاعتماد على الثنائي طاهر محمد وأحمد نبيل كوكا في انطلاقة الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم وسط الانتقادات التي يتعرض لها اللاعبين بسبب تذبذب المستوى.

شدد عموتة في تصريحاته عقب الفوز على زد بثنائية دون رد في الجولة الثانية من الدوري "هذا الثنائي مهم للغاية، ولا تنسوا أن طاهر سجل الهدف الثاني".

وأوضح المدرب المغربي أسباب اعتماده على كوكا وطاهر، قائلا "إنهما ملتزمان للغاية في التدريبات، ويتسمان بالقوة البدنية، ومميزان أيضا في أداء المهام الدفاعية طوال المباراة".

وأشار المدير الفني للأهلي إلى سبب آخر، مضيفا "هناك تفاوت في الجاهزية البدنية بين اللاعبين بسبب حصول اللاعبين الدوليين على فترة راحة إضافية بعد مشاركتهم في كأس العالم، كما انضم إلينا بعض اللاعبين الجدد والأجانب قبل 3 أو 4 أسابيع".

ونوه في ختام تصريحاته "لذا في بداية الموسم تكون هناك فرصة لإشراك لاعبين آخرين مثل كوكا وطاهر وأشرف بن شرقي، فالفريق سيحتاج كل اللاعبين طالما ينافس على مختلف الألقاب".

واعتمد الحسين عموتة على "كوكا" في مركز لاعب الوسط أمام الشرقية إنبي في الجولة الأولى ثم أشركه في مركز الظهير الأيسر تعويضا لإصابة كريم الدبيس والتراجع عن فكرة الدفع بكريم فؤاد في الجبهة اليسرى.

وأشرك المدرب المغربي "طاهر" أساسيا في أول مباراتين ببطولة الدوري وكذلك المباريات الودية، ليكمل المثلث الهجومي بجوار أشرف بن شرقي ومنصف بقرار أو سفيان بن جديدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.