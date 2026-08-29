كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل سيدتين، تحملان جنسية إحدى الدول، بالجيزة، وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل سيدتين، تحملان جنسية إحدى الدول، بالجيزة.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أغسطس الجاري، تبلغ لقسم شرطة الأهرام من صديقة المجني عليهما، التي تحمل جنسية الدولة ذاتها، وخطيب إحداهما، بالعثور على جثتي السيدتين المشار إليهما، وهما مسنة وكريمتها، داخل الشقة محل سكنهما الكائنة بدائرة القسم.

وأوضحت أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق، سبق اتهامه في قضية سرقة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا.

وبمواجهته أقر بوجود علاقة عاطفية كانت تربطه بإحدى المجني عليهما، وأنه بتاريخ 25 أغسطس الجاري حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في سلوكها وعلمه بخطبتها من آخر.

وأضاف المتهم أنه لدى قيامه بطلب مبلغ مالي سبق أن منحه لها، رفضت المجني عليها ذلك، فقام بالتعدي عليها وعلى والدتها بالضرب باستخدام قطعة حجرية، محدثًا إصاباتهما التي أودت بحياتهما.

وأقر المتهم بقيامه عقب ذلك، بالاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية وهاتفين محمولين خاصين بالمجني عليهما، ولاذ بالفرار.

وأوضحت الداخلية أنه تم، بإرشاد المتهم، ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتابعت الوزارة: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضه على النيابة العامة".