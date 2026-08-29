اليابان ترسل مروحيات إلى إندونيسيا لاحتواء حرائق الغابات

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ذكر وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي أن اليابان سترسل ثلاث مروحيات نقل طراز (سي إتش-47) تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية إلى إندونيسيا كجزء من عمليات إغاثة طارئة دولية للتعامل مع حرائق الغابات المستمرة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وتُعد تلك المرة الأولى لقوات الدفاع الذاتي البرية التي تجري فيها عمليات لإخماد الحرائق في الخارج، حسب وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء، اليوم السبت.

وذكرت وزارة الدفاع أن حوالي 600 شخص سيشاركون في مهمة الإغاثة.

ومن المتوقع أن تغادر سفينة النقل التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، طراز كونيساكي، وعلى متنها المروحيات الثلاث، متجهة إلى إندونيسيا قريبا.

وفي أعقاب طلب للمساعدة من قبل الحكومة الإندونيسية، بحثت الحكومة اليابانية إجراءات دعم محتملة.

وأمر كويزومي أمس الجمعة قائد قيادة العمليات المشتركة لقوات الدفاع الذاتي بتنفيذ المهمة.