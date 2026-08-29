أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1400 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و485 ألفا و200 فرد، من بينهم حوالي 1420 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12310 دبابات، و25241 مركبة قتالية مدرعة، و48774 نظام مدفعية، و2070 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1593 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 440 طائرة حربية، و354 مروحية، و2429 نظاما آليا أرضيا، و486384 طائرة مسيرة، و5060 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و141059 من المركبات وخزانات الوقود، و4608 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.