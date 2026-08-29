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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 7 أشخاص في هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة روستوف الروسية

موسكو/كييف - د ب أ
نشر في: السبت 29 أغسطس 2026 - 10:16 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2026 - 10:16 ص

أصيب سبعة أشخاص، على الأقل، بينهم طفلان، في موجة من الغارات الجوية الأوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة روستوف بجنوب روسيا، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت.

ونقل طفلان إلى المستشفى، أحدهما حالته خطيرة للغاية، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلاً عن الحاكم يوري سليوسار.

وأضاف التقرير أن حطام مسيرة سبب أضرارا لمبنى سكني في مدينة روستوف الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الدون.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية باندلاع حريق في مستودع تابع لمتجر إلكترونيات، ولم يتم التحقق بشكل مستقل من هذه الأنباء.

وتواصل القوات الأوكرانية، منذ أسابيع، استهداف المراكز اللوجستية للشركات الروسية الكبرى، وعلى رأسها متجرا التجزئة الإلكترونيان وايلد بيريز وأوزون.

وتسببت هذه الضربات في أضرار تقدر بمليارات الدولارات، وأعادت تسليط الضوء على تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

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