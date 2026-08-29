فيتنام تؤكد استعدادها لمحادثات تجارية بناءة مع أمريكا

أكد نائب رئيس وزراء فيتنام نجوين فان ثانج، الذي يتطلع إلى إعادة تنشيط المفاوضات المستمرة منذ أشهر بشأن اتفاق تعريفات جمركية نهائي مع إدارة ترامب، للممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، استعداد بلاده لإجراء محادثات تجارية "علنية وبناءة".

وأشار ثانج، الذي يزور واشنطن لدعم التجارة بين الدولتين وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأمريكية في فيتنام التي تعتمد على التجارة، إلى استعداد هانوي لتخفيف المخاوف الأمريكية بشأن عمليات الاحتيال التجارية والتوجيه غير القانوني للصادرات عبر البلاد، طبقا لبيان على الموقع الإلكتروني لحكومة فيتنام، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويعمل الجانبان الأمريكي والفيتنامي على إكمال اتفاق بشأن التعريفات الجمركية بعد التوصل إلى اتفاق إطاري في أكتوبر.