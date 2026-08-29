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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "مسيرة معادية أغارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقا"، مشيرة إلى قيام "جيش العدو بإحراق منازل في بلدة بيت ياحون".

ولفتت إلى أن "جيش العدو نفذ تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيتا الجبل"، كاشفة عن غارة للطيران المسير الإسرائيلي مساء أمس الجمعة استهدفت دوحة كفررمان، حيث أُفيد عن وقوع إصابة.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل.

واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.