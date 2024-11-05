أصدر المدعي العام بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لاري كراسنر، تحذيرًا لمن يخطط أو يحاول في التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وترهيب الناخبين.

قال كراسنر، في تصريح نقله موقع CNN: "أي شخص يعتقد أن الوقت قد حان للعب دور الميليشيات، فليعبث ويكتشف ما سيحدث".

وأضاف: "إذا كنت ستحاول تحويل الانتخابات إلى شكل من أشكال الإكراه، إذا كنت ستحاول ترهيب الناس، أو ترهيب الأصوات أو الناخبين، إذا كنت ستحاول محو الأصوات، إذا كنت ستحاول أيًا من هذه الأشياء، فإننا لا نلعب. اعبث واكتشف ما سيحدث. هذا ما سنفعله".

وفي واشنطن قال حاكم الولاية، جاي إنسلي، إنه أمر بزيادة أعداد أفراد الحرس الوطني الأمريكي ليكونوا على أهبة الاستعداد بعد ورود معلومات ومخاوف بشأن أعمال عنف محتملة مرتبطة بانتخابات، بحسب وكالة رويترز.

كانت ولاية واشنطن قد تعرضت لإضرام النيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي وتم ترجيح السبب في محاولات نشطاء ضد الحرب الإسرائيلية على غزة بعد العثور على جهاز في الصناديق المحترقة يحمل عبارة "غزة حرة".

وتسعى السلطات الأمريكية إلى طمأنة الناخبين حول سلامة العملية الانتخابية، حيث تم وضع خطط أمنية غير مسبوقة لمواجهة أي تهديدات محتملة خلال الانتخابات اليوم، وتضمنت هذه الخطط إجراءات استثنائية، تشمل قناصة على أسطح المباني، وأزرار طوارئ للعاملين في الانتخابات، وطائرات بدون طيار للمراقبة الجوية، حسب موقع الحرة.