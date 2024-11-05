 الشرطة اليونانية تضبط مخبأ كبيرا للمتفجرات في حملة على الجريمة المنظمة - بوابة الشروق
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الشرطة اليونانية تضبط مخبأ كبيرا للمتفجرات في حملة على الجريمة المنظمة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 7:53 م

صادرت الشرطة في اليونان كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة النارية عقب مداهمات في أثينا، تهدف لتفكيك ما وصفته السلطات بشبكة إجرامية كبيرة لتخزين الأسلحة وتوزيعها في عاصمة البلاد.

وتم إلقاء القبض على خمسة أشخاص بعد أن كشفت المداهمات في خمسة مواقع أمس الاثنين عن مخزون كبير من الأسلحة بما في ذلك 60 كيلوجراما من ديناميت الأمونيوم بالإضافة إلى متفجرات من الفئة العسكرية وكبسولات التفجير ولفائف من الفتيل بطيء الاشتعال.

كما صادرت الشرطة بنادق هجومية ومسدسات وحوالي 6000 طلقة ذخيرة وعملات ذهبية وأكثر من 23 ألف يورو (25 ألف دولار أمريكي) نقدا.

وجاءت هذه المداهمات في أعقاب اعتقالات متعلقة بالإرهاب تمت مؤخرا وتتعلق بانفجار قنبلة دموي في أثينا الأسبوع الماضي. ولم تعلق السلطات علنا على ما إذا كانت تعتقد أن منفذي التفجير استخدموا شبكات إجرامية لشراء المتفجرات.

 

 


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