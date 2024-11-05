محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بشوارع مدينة سيدي سالم

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، في أعمال الرصف بشارعي "سويدان، والمعصراوي"، بطول 600 متر وعرض 8 أمتار، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2025، وذلك تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، وإستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

وأكد استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كل القطاعات الأخرى.