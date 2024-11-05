بيربوك تزور مركز قيادة ميداني في أوكرانيا على حدود روسيا وبيلاروس

اطلعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك على ما تقوم به قوات حرس الحدود الأوكرانية في التصدي لروسيا في المنطقة التي تلتقي فيها حدود أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء (بيلاروس).

وفي ختام زيارتها التضامنية لأوكرانيا والتي استمرت يومين، اصطحبها الفريق سيرهي ديينكو، رئيس جهاز حرس الحدود الوطني، إلى مركز قيادة ميداني.

وتتولى قوات حرس الحدود في أوكرانيا مسؤولية مراقبة الحدود التي يبلغ طولها 224 كيلومترًا مع روسيا و235 كيلومترًا مع روسيا البيضاء.

يذكر أنه مع استمرار روسيا في مهاجمة أوكرانيا منذ أسابيع بمئات الطائرات المسيّرة، بعضها من إنتاج إيراني، فإن إحدى المهام الرئيسية لحرس الحدود في الجمهورية السوفيتية السابقة تتمثل في اكتشاف هذه الطائرات الصغيرة وإسقاطها فور عبورها الحدود.

وتعمل الوحدة بالتعاون مع فرق متحركة مزودة بأسلحة ثقيلة مثل المدافع الرشاشة الثقيلة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة للاستطلاع والقتال. وأطلع ديينكو الوزيرة الألمانية على مركز القيادة ومرافق للطهي وتناول الطعام، وعرض عليها أنواعًا مختلفة من الطائرات المسيرة، إلى جانب بقايا طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد" تم إسقاطها.

وكانت صفارات الإنذار دوت لعدة ساعات للتحذير من مسيرات روسية وذلك في ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضية خلال زيارة الوزيرة الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر.

وفي وقت لاحق، اضطرت بيربوك أثناء إحدى زياراتها في مدينة تشيرنيهيف الواقعة شمال شرق العاصمة كييف إلى اللجوء إلى ملجأ مؤقتًا بسبب إنذار جوي.

وخلال رحلتها، أشادت بيربوك مرارًا بما وصفته "المعركة الدفاعية" التي يخوضها الجنود الأوكرانيون في مواجهة الغزو الروسي منذ أكثر من عامين ونصف العام مشيرة إلى أن هذه المعركة تقدم إسهاما مهما بالنسبة لأمن ألمانيا وأوروبا.