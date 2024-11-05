كيف تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية على مستقبل أفريقيا؟

يتوقع مراقبون للشأن الأفريقي أن يؤثر انتخاب الرئيس الأمريكي المقبل، سواء الرئيس السابق دونالد ترامب أو نائبة الرئيس كامالا هاريس، على الاقتصاد والصراعات الداخلية والبينية بين الدول الأفريقية، إضافة إلى ملف حقوق الانسان والحريات الشخصية.

وقال موقع فويس أو أمريكا VOE وفقاً لمحللين من جنوب أفريقيا إن الرئيس الأمريكي الجديد قد يبشر بسياسات تؤثر على حياة المواطن الإفريقي، حيث يرفع ترامب شعار "أمريكا أولا"، لكن يظل هناك آمال بشأن تعزيز التجارة وتفعيل قانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي يمنح الدول الأفريقية إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية.

كانت قضية الإجهاض من القضايا المثيرة للاهتمام لدى دول أفريقية، حيث خفض ترامب خلال فترة رئاسته التمويل الأمريكي لبرامج الصحة الإنجابية العالمية ومدد سياسة حظر المساعدات الأمريكية للمجموعات التي تدعم الإجهاض. ويعتقد الخبراء أن رئاسة ترامب الثانية من المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى وقد تؤثر سلبًا على برنامج الولايات المتحدة الرئيسي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

وقال محللون آخرون إنهم يعتقدون أن السياسة الأميركية العامة تجاه أفريقيا لن تختلف جذريا بغض النظر عن الفائز في الانتخابات. وأضافوا أن أفريقيا كانت مهملة في كثير من الأحيان في السياسة الخارجية الأميركية، لكن قد يكون هناك تغير في ظل المنافسة المتجددة مع روسيا والصين على القارة الغنية بالموارد.