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وجهت كامالا هاريس؛ نداءً إلى المصوّتين في ولاية "كارولاينا الشمالية"؛ بالتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.

وقالت في لقاء عبر آثير "فوكسي 107.1"، إن الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر ولاية كارولينا الشمالية".

واعتبرت أن السباق مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب متقارب، قائلة: "السباق متقارب.. كل صوت مهم".

وأكدت هاريس، مواصلة العمل عبر الهاتف حتى إغلاق صناديق الاقتراع للحصول على كل صوت ممكن.

وأضافت المرشحة الديمقراطية: "يتعلق الأمر بقلب الصفحة وجلب جيل جديد من القيادة لأمريكا".

ويترقب العالم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؛ بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ونظيرها الديمقراطي الرئيس السابق دونالد ترامب؛ وتتجه الأنظار صوب 7 ولايات متأرجحة أساسية في تحديد نتيجة السباق الرئاسي.

تشمل هذه الولايات الرئيسية بنسلفانيا (19 صوتا انتخابيا)، وكارولينا الشمالية (16)، وجورجيا (16)، وميشيغان (15)، وأريزونا (11)، وويسكونسن (10)، ونيفادا (6)، بإجمالي 93 صوتا للهيئة الانتخابية.

يحتاج المرشح إلى 270 صوتا على الأقل من أصل 538 صوتا انتخابيا للفوز في الانتخابات.

سينتهي الاقتراع في هذه الولايات بين الساعة 19:00 و22:00 بالتوقيت الشرقي (من 00:00 إلى 03:00 بتوقيت غرينتش).