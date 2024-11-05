تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا لسموحة في الدوري

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خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الحراس تصعيد يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2005، للمشاركة في المران بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز..

وأدى الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ويوسف حمادة تدريبات قوية تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، و تم خلالها التركيز على تدريبات سرعة رد الفعل، والتعامل بدقة مع الكرات العرضية بجانب التسديدات من مسافات متنوعة.

وحرص لويس فيسنتي على منح الحراس الأربعة التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء أداء التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.