الأزهر يكرم رئيس مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية وأوائل خريجي الوافدين

كرم الأستاذ الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، والأستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، شفر الدين كامبو الوزير السابق للتنمية البشرية في إندونيسيا ورئيس مؤسسة السلام في العالمين، بإهدائه درعًا تذكاريًا من مؤسسة الأزهر الشريف.

كما حرصوا على تكريم أوائل الطلاب الوافدين، والمتفوقين منهم، يصحبهم كل من الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.

جاء ذلك في إطار حفل حفل تخريج الطلاب الوافدين "دفعة شهداء غزة 2" بمشاركة طلاب 36 دولة حول العالم، وبحضور الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر وعلمائه، والطلاب الوافدين.