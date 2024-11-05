عضو فرقة آبا السابق بيورن أولفايوس يعلن عدم تأييده لاستخدام ترامب أغاني فرقته في حملته الانتخابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب المغني بيورن أولفايوس، العضو السابق في فرقة البوب الشهيرة "آبا"، عن عدم تأييده لاستخدام المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، لأغاني ومقاطع فيديو خاصة بالفرقة السويدية في فعاليات حملته الانتخابية.

وقال النجم السويدي /79 عاما/ لمحطة "إس في تي" السويدية، خلال مقابلة نُشرت على الإنترنت اليوم الثلاثاء: "أنا لا أحب ذلك مطلقا!".

وأضاف: "لم نسمح مطلقا بأن يتم استخدام موسيقانا في سياق سياسي. إنه أمر فظيع".

جدير بالذكر أن ترامب قام خلال حملته الانتخابية بتشغيل أغاني ومقاطع فيديو موسيقية خاصة بفرقة "آبا"، بشكل متكرر. وقد طالبت شركة "يونيفرسال" للانتاج الموسيقى وفرقة "آبا" منذ أشهر بوقف هذا على الفور. ومع ذلك، قال أعضاء الفريق المعني بحملة ترامب إن لديهم الحق في تشغيل موسيقى "آبا" للعامة.

فيما أكد أولفايوس مجددا على شكوكه بشأن الأمر في حديثه مع محطة "إس في تي".