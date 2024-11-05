رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات يتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها

تجاوز إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات حاجز نصف تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء.

وأظهرت إحصاءت المصرف المركزي، الصادرة اليوم، والتي أوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، ارتفاع رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 6ر502 مليار درهم في نهاية شهر سبعة الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 5ر10 % مقابل 9ر454 مليار درهم في نفس الشهر عام 2023.

وارتفعت خلال السبعة الأشهر الأولي من العام الجاري بنحو 7ر2 % أو ما يوازي 3ر13 مليار درهم مقارنة بنحو 3ر489 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 3ر86 % من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 7ر433 مليار درهم نهاية شهر سبعة الماضي ، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 4ر10 %، مقابل نحو 9ر392 مليار درهم في نفس الشهر لعام 2023.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 7ر13 % من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 9ر68 مليار درهم ، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 1ر11 %.