سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الروماني لاورينتو ريجيكامف لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة، خلفًا للبرتغالي ميجيل كاردوزو.

وكان فريق الترجي التونسي قد أعلن يوم 22 أكتوبر الماضي، رحيل ميجيل كاردوزو من منصبة المدير الفني للفريق، بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الترجي على منصة «فيسبوك»: «أتم الترجي الرياضي التونسي تفاصيل التعاقد مع لاورينتو ريجيكامف مدربًا للفريق، ‏وذلك بعقد يمتد حتى يونيو2026».

وسيختار ريجيكامف جهازه المعاون في تدريب فريق الترجي التونسي، على أن يتم إعلانه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.