قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو الروسي يستهدف البنية التحتية لمطارات عسكرية وورشا لإنتاج الصواريخ في مقاطعتي خيرسون وخاركوف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

في سياق متصل وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، بتحرير مقاطعة كورسك بشكل كامل من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال بوتين في لقاء مع نشطاء من مركز "فيمبل" العسكري الوطني نقلته وكالة "سبوتنيك"، إنه مقتنع بأن روسيا ستحرر مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أنه بعد التحرير سيكون العمل التطوعي مطلوبًا في هذه المنطقة.

كانت العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد أوكراينا قد بدأت في فبراير 2022، في دونباس عندما استولى الانفصاليون المسلحون المدعومون من روسيا على المباني الحكومية الأوكرانية وأعلنوا جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة وجمهورية لوغانسك الشعبية.

من جانب آخر قال الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء إنه أسقط 48 طائرة مسيرة من أصل 79 طائرة مسيرة وصاروخين أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن 30 طائرة مسيرة أخرى فُقد موقعها، بينما عادت طائرة إلى روسيا- حسب موقع العربية.

من جهته ذكر حاكم منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا أوليه سينيهوبوف عبر تطبيق تلجرام أن هجوماً خلال ساعات الليل باستخدام قنابل جوية موجهة على مدينة خاركيف أدى أيضاً إلى إصابة شخصين وإتلاف نوافذ في ثلاثة مبان سكنية.