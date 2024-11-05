يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون (نفرتيتي) الثقافى في السادسة مساء السبت المقبل، وذلك في إطار فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية لوزارة الثقافة.



حيث يستضيف الصالون الأستاذ الدكتور فكرى حسن أستاذ علم الآثار بجامعة واشنطن ستيت بالولايات المتحدة في ندوة بعنوان "مصر أهل الفن".

بدأ صالون نفرتيتي الثقافي أولى ندواته في 7 مايو 2023 و يقوم بالإشراف على إعداده كل من الإذاعية "وفاء عبد الحميد" والصحفيات "كاميليا عتريس"، "مشيرة موسى"، "نيفين العارف" وأماني عبد الحميد، وهو يُعد أول صالون يهتم بقضايا الحضارة المصرية وتراثها الإنساني ويناقشها في فعاليات شهرية حوارية مع ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع الفكرى.