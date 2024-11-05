 بنزيما: فينيسيوس سبب أزمة مبابي في ريال مدريد - بوابة الشروق
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بنزيما: فينيسيوس سبب أزمة مبابي في ريال مدريد

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 2:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 2:33 م

أكد كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سبب أزمة كيليان مبابي في ريال مدريد.

قال بنزيما في تصريحات لبرنامج «الشيرنجيتو»:" كيليان مبابي يعلم أن هناك الكثير من الضغوط في ريال مدريد، في مدريد إذا لم تسجل أهدافا في مباراتين أو ثلاثة سيقتلوك".

أضاف:" كيليان مبابي يعرف أنه يمكن الفوز بالكرة الذهبية، وإذا لم تسجل في 3 مباريات بعدها.. سيهاجموك، إنه ريال مدريد".

أوضح:" مبابي ليس رقم 9 «مهاجم صريح»، أتفهم جيدا أن الناس يطلبون الكثير، وأن هناك الكثير من الضغوط، وصحيح أن هذا ليس باريس سان جيرمان.. هذا ريال مدريد".

أكمل بنزيما:" احفظ كلماتي، ريال مدريد سيفوز هذا العام، ريال مدريد يعود دائما، يحدث هذا أكثر عندما يقول الناس أنهم سيئون، لدي ثقة كبيرة فيهم".

أتم بنزيما:" مشكلة مبابي أنه على اليسار يوجد أفضل لاعب في العالم..وهو فينيسيوس جونيور".


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