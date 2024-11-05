بنزيما: فينيسيوس سبب أزمة مبابي في ريال مدريد

أكد كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سبب أزمة كيليان مبابي في ريال مدريد.

قال بنزيما في تصريحات لبرنامج «الشيرنجيتو»:" كيليان مبابي يعلم أن هناك الكثير من الضغوط في ريال مدريد، في مدريد إذا لم تسجل أهدافا في مباراتين أو ثلاثة سيقتلوك".

أضاف:" كيليان مبابي يعرف أنه يمكن الفوز بالكرة الذهبية، وإذا لم تسجل في 3 مباريات بعدها.. سيهاجموك، إنه ريال مدريد".

أوضح:" مبابي ليس رقم 9 «مهاجم صريح»، أتفهم جيدا أن الناس يطلبون الكثير، وأن هناك الكثير من الضغوط، وصحيح أن هذا ليس باريس سان جيرمان.. هذا ريال مدريد".

أكمل بنزيما:" احفظ كلماتي، ريال مدريد سيفوز هذا العام، ريال مدريد يعود دائما، يحدث هذا أكثر عندما يقول الناس أنهم سيئون، لدي ثقة كبيرة فيهم".

أتم بنزيما:" مشكلة مبابي أنه على اليسار يوجد أفضل لاعب في العالم..وهو فينيسيوس جونيور".