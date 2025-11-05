أحمد الشرع أول رئيس سوري يشارك في قمة المناخ بالبرازيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع، في قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المقررة هذا العام في البرازيل.

مشاركة الشرع هي الأولى لرئيس سوري منذ تأسيس مؤتمر المناخ عام 1995، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وذكرت الوكالة السورية أن الشرع "سيشارك في قمة المناخ (COP30) التي تستضيفها مدينة بيليم البرازيلية بين السادس والـ21 من نوفمبر الجاري".

وبينت أن الشرع "سيجري زيارة رسمية إلى البرازيل يومي السادس والسابع من الشهر الجاري للمشاركة في أعمال القمة التي تعقد بحضور عشرات القادة والزعماء من مختلف دول العالم".

وأوضحت الوكالة أن الزيارة "تتضمن لقاءات ثنائية مع قادة ووفود الدول المشاركة على هامش القمة".

ولفتت إلى أن "هذه المشاركة هي الأولى لرئيس سوري في مؤتمر المناخ منذ تأسيسه عام 1995".

وتُعدّ قمة المناخ واحدة من أبرز وأهم المؤتمرات الدولية التي تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، وتُكرس لمناقشة التحديات المعقدة للتغير المناخي.

ويُعقد هذا المؤتمر سنويا ويشهد مشاركة واسعة تتجاوز 190 دولة، ما يجعله المنصة الرئيسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ على المستوى العالمي.



