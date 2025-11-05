الدفاع المدني بغزة: كل قطاعات الحياة في القطاع معدومة تمامًا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن كل قطاعات الحياة الحيوية في القطاع معدومة تمامًا.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة شهاب الفلسطينية، أن لا تتوفر أدنى مقومات العيش للسكان في القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون سياسة "إسرائيلية" ممنهجة تهدف إلى القتل عبر الحصار والتجويع.

ولفت إلى أن نقص المعدات والإمكانات يشكل أكبر تحدٍ أمام فرق الدفاع المدني، خصوصًا في انتشال الشهداء والتعامل مع مخلفات الحرب غير المنفجرة، ما يضاعف خطر الموت.

وأكد أن الوضع الإنساني لم يتغير منذ اندلاع الحرب، وأن استمرار هذه السياسات يبقي المدنيين داخل دائرة الخطر والمعاناة اليومية.