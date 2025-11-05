رئيس هيئة قناة السويس ينعى شهيد الواجب العامل بترسانة بورسعيد

نعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وجموع العاملين بالهيئة وبشركاتها، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الشاب أحمد محمد حلمي، أحد العاملين بـترسانة بورسعيد البحرية، والذي وافته المنية أثناء أداء عمله، واصفًا إياه بـ«شهيد الواجب».

وأعرب الفريق ربيع، في بيان إعلامي، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، مؤكدًا أن الهيئة لن تنسى تضحيات أبنائها وجهودهم المخلصة، مشيدًا بما عُرف عن الفقيد من دماثة الخلق وحُسن السيرة والاجتهاد في العمل.

ودعا رئيس الهيئة اللهَ عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وشارك الفريق أسامة ربيع في جنازة الفقيد، التي شُيعت ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بمحافظة بورسعيد.

يُذكر أن الفقيد توفي إثر إصابته بسقوط خطاف رافعة بالحوض العائم العملاق في ترسانة مدينة بورفؤاد أثناء أعمال إصلاح الكراكة البحرية «صديق».





