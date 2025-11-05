أسامة عبد الحي: «قانون المسؤولية الطبية الجديد ينصف الأطباء ويحدد العقوبات في الحالات الجسيمة»

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية الجديد يعكس نقلة نوعية في كيفية التعامل مع الأخطاء الطبية، حيث يعتمد على آليات منصفة تحفظ حقوق الطبيب والمريض على حد سواء.



وأضاف «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج "مساء dmc” على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي يُعتبر أحد الأدوات التي سيتم دمجها في آليات التحقيق لتيسير عمل اللجان والتنفيذ بدقة وتحقيق العدالة.



وأوضح: «إذا كان هناك خطأ طبي حتى لو حدث في وقت سابق وكان قد تم التحقيق فيه، يسري عليه القانون الجديد، الذي يهدف إلى محاسبة الطبيب بشكل منصف»، مضيفًا أن الغرامات هي العقوبة الأساسية للأخطاء الطبية، والحبس ليس خيارًا إلا في حالات الخطأ الجسيم.



وأشار نقيب الأطباء إلى أن العقوبات في حال الخطأ الجسيم قد تصل إلى غرامات تصل لمليوني جنيه، مؤكدًا أنه لا يمكن محاسبة الطبيب في الحالات الطارئة التي تتطلب التدخل السريع.



ويذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعًا مع الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لمناقشة آخر مستجدات اللجنة في مجال المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، وفي إطار تفعيل القانون وتطوير آليات العمل.