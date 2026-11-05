استضاف جاليري ضي الزمالك، 12 معرضا شخصيا لكبار التشكيليين المصريين، وشهد الافتتاح الفنانون الكبار أصحاب الأعمال في المعارض الاثني عشر، جورج البهحوري وحسن عبد الفتاح ومحمد عبلة و رضا عبد السلام و سيد سعد الدين و عبد الوهاب عبد المحسن و مجدي عبدالعزيز و السيد عبده سليم و محمد العلاوي و طارق الكومي و سلوى رشدي وجلال جمعة.

وحضر الافتتاح الفنانون والنقاد الدكتور خالد سرور والأديب إبراهيم عبدالمجيد والدكتور علي سعيد والدكتور شمس القرنفلي والدكتور فكري حسن والدكتور عرفة شاكر والدكتور خالد أمين والدكتورة نرمين طنطاوي وأسماء سامي وأدهم شاكر وسمير عبدالغني وسعدني السلاموني والشاعر محمد حربي والصحفي شريف قنديل وياسر جاد والدكتور حسن غانم والدكتور عماد عبدالوهاب والدكتورة مرفت الشاذلي و رانده إسماعيل ومحمد عبدالهادي، ومجدي أنور والدكتور رمضان عبد المعتمد و مروى عبدالفتاح، والدكتور محمد هشام مدير جاليري ضي.

يمثل افتتاح المعارض مجتمعة في آن واحد، ظاهرة تشكيلية فريدة في تاريخ قاعات العروض الفنية المصرية والعربية، حيث يشارك كل فنان بمجموعة كبيرة من الأعمال تتجاوز العشرة أعمال وبأحجام كبيرة وبأعمال جديدة تمثل اتجاهه الفني وبصمته الخاصة في الأداء.

وتضم المعارض الاثنا عشر بجاليري ضي الزمالك أعمالا فنية في التصوير والرسم والجرافيك والنحت والخزف، وتظل مفتوحة أمام الجمهور لمدة أسبوعين، تحت إشراف الفنان أدهم شاكر، منسقا عام المعارض، تنتقل بعدها إلى قاعات جاليري ضي المهندسين، لتكون متاحة دوما للجمهور.