الجزائر تقرر استئناف العمل في مشروع الطاقة الشمسية المشترك مع شركة ديزار تيك الألمانية

أعلنت وزارة الطّاقة والمناجم الجزائرية اعتزام حكومة تصريف الأعمال في البلاد استئناف العمل في مشروع الطاقة الشمسية، الذي كان يشرف عليه مجمّع "ديزارتيك" الألماني، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية بالمشروع في وقت قريب.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة أمس الأربعاء، فإن هذه الخطوة تهدف إلى " تطوير محاور التعاون مع "د أي أي ديزرت إينرجي" الألمانية في مجال الطاقات المتجددة" إلى جانب " تعزيز قدرات إنتاج الطاقات المتجددة و إدراجها الجيد في المنظومة الكهربائية الجزائرية، ويتطلع قطاع الطاقة إلى تطوير محاور التعاون مع "د أي أي ديزرت إينرجي" في مجال الطاقات المتجددة" .

وتسعى وزارة الطّاقة الجزائرية لإعادة إحياء المشروع، بعد سنوات من تجميده دون ذكر الأسباب، حيث تهدف من خلال ذلك حسب البيان لـ " إطلاق وانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية للاستفادة من الطاقات الشمسية والهوائية وتعميم الطاقات المتجددة، وترقية المشاريع المشتركة الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة على المستوى الوطني والدولي والترقية المشتركة للبحث في مجال تصنيع و تركيب واستغلال و تخزين الطاقات المتجددة".