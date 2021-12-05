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قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنه قام اليوم بمتابعة سير العمل بمشروعات حياة كريمة بقرية أم دومة في طما.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرية أم دومة في طما ستكون نموذجا لتطوير الريف المصري.

واستطرد اللواء طارق الفقي أنه تفقد اليوم السبت أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر»، موضحا أن المشروعات سوف تساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف محافظ سوهاج، أن أكثر من جهة تتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويتم الاستلام بشكل جزئي لكل ما يتم الانتهاء منه من مشروعات لتطوير القرى.

وأشار اللواء طارق الفقي إلى أنه تم إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية أم دومة بنسبة تنفيذ 97%، كما سيتم رصف شوارع قرية أم دومة بطما.