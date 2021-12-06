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بوتين يدعو إلى عدم تسييس أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 11:05 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 11:05 م

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى عدم تسييس أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: "فيما يتعلق بالوضع على الحدود البيلاروسية البولندية، من المهم للغاية اتباع القواعد والمبادئ التي التزم بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر وعدم تسييس الوضع، لا ينبغي بأي حال من الأحوال تسييسه".

وأشار إلى أن هناك نحو 5 آلاف مهاجر في بيلاروسيا، بينما هناك 54 ألفا آخرين عبروا عبر إيطاليا هذا العام.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تعود الأجواء على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى طبيعتها.


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