 ناشطون في إيران يدعون إلى احتجاجات وإضرابات خلال الأيام الثلاثة المقبلة - بوابة الشروق
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ناشطون في إيران يدعون إلى احتجاجات وإضرابات خلال الأيام الثلاثة المقبلة

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:31 ص

دعا نشطاء إيرانيون إلى الدخول في موجة جديدة من الاحتجاجات تبدأ اليوم الاثنين؛ بهدف إلحاق أضرار اقتصادية بإيران التي تشهد اضطرابات في أنحاء البلاد منذ أكثر من شهرين.

وتم دعوة المواطنين إلى الامتناع عن التسوق خلال الأيام الثلاثة المقبلة بهدف منع تداول الأموال في النظام المصرفي الإيراني.

وقال ناشطون إن أكبر عدد ممكن من المحلات، خاصة في المراكز الاقتصادية مثل البازارات في المدن الكبرى، يجب أن تظل مغلقة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وتشهد إيران احتجاجات على مستوى البلاد منذ وفاة الكردية مهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق في إيران لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة للنساء. وقيل إن خصلات قليلة من الشعر كانت ظاهرة تحت غطاء رأسها.

وتوفيت مهسا في حجز الشرطة بعد أيام قليلة من اعتقالها في منتصف سبتمبر الماضي.

وتأتي الدعوة إلى احتجاجات جديدة في الوقت الذي ورد فيه أن القيادة الإيرانية قررت حل شرطة الأخلاق، حسبما أعلن النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري.

ومع ذلك، يرى المراقبون إلى حد كبير أن هذه محاولة لاسترضاء المتظاهرين في ضوء المظاهرات المزمع تنظيمها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.


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