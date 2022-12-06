كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أهمية مشروع بشاير الخير الذي بدأت عملية تسكين المواطنين به منذ عام 2016.

وقال الشريف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»؛ على هامش افتتاح الرئيس السيسي محور أبو ذكري، ومشروعات أخرى، إن هناك آلاف الأسر يسكنون في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أمر بإنشاء منطقة مشارف العامرية (بشاير خير جديدة) يوجد بها 100 ألف وحدة سكنية؛ وهي عبارة عن مدينة متكاملة الخدمات.

وأوضح أن بشاير الخير أنقذت محافظة الإسكندرية من مشكلات كبيرة جدًا؛ حيث أن المواطنين كانوا يقيمون في سكن غير آدمي منذ عشرات السنين؛ لتأتي مساكن بشاير الخير وتغير هذه الأوضاع، وتتناسب مع الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن مساكن بشاير الخير؛ غيّرت أسلوب وطريقة حياة المواطنين الذين كانوا يعيشون في مناطق عشوائية، وتم نقلهم لهذه المساكن التي غيرت حياتهم بشكل ملفت؛ نتيجة وجودهم في حياة جديدة لهم، وكذلك لأبنائهم في مساكن آدمية تليق بهم.