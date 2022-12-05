 مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا بعد انهيار أرضي في كولومبيا - بوابة الشروق
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مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا بعد انهيار أرضي في كولومبيا

ريو دي جانيرو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 11:19 م

ارتفع عدد القتلى في حادث انهيار أرضي في شمال غربي كولومبيا إلى 27 شخصا على الأقل.

وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بترو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، إنه كان من بين القتلى ثلاثة قاصرين فقدوا حياتهم في المأساة التي وقعت في قرية بويبلو ريكو بإقليم ريسارالدا.

وأضاف بترو: "تضامني مع عائلات الضحايا، سيلقون الدعم الكامل من الحكومة".

وفي البداية، كان هناك حديث عن ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة العديد من الأشخاص.

ووفقا لتقارير إعلامية، طمرت عدة مركبات في الانهيار الأرضي، ومن بينها إحدى الحافلات، فيما أعاق المطر المنهمر أعمال الإنقاذ.

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