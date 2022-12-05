قالت آية الشامي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الفريق حسمت الفوز على الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأشارت إلى أن الفريق حقق مكاسب عديدة، أهمها التأكيد أن أي لاعبة ترتدي قميص الأهلي قادرة على أن تقدم أفضل ما يمكن وأن تكون على قدر المسئولية.

وألمحت إلى أن الفريق لديه طموحات كبيرة في المنافسة على الفوز بكل البطولات، وأن الفوز على الزمالك كان مهمًّا للغاية لتأكيد هذه الرغبة.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي أقيم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.