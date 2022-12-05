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علقت الصحف الإنجليزية على المواجهة المرتقبة بين إنجلترا وفرنسا بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم «FIFA قطر 2022».

ونجح منتخب الأسواد في تحقيق الانتصار على السنغال بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات دور ثمن النهائي من المونديال ليضرب موعدا مع بطل العالم الذي نجح في بلوغ الدور ذاته عقب فوزه على المنتخب البولندي بثلاثة أهداف لهدف.

وقالت صحيفة «ميرور» عن مواجهة إنجلترا وفرنسا:" أحضروا الفرنسيين .. هندرسون وكين وساكا يكملون الصخب التهديفي للأسود في إغراق السنغال ليصطدموا بأبطال العالم بقيادة مبابي".

وعنونت صحيفة «التايمز»:" كين يلحق بالحفل.. المهاجم يسجل أول هدف له في كأس العالم مع انتظار إنجلترا المزدهرة لمواجهة حاسمة أمام فرنسا.. وسترلينج يطير للمنزل بعد الهجوم المسلح".

وكتبت صحيفة «ديلي أكسبريس» بعد فوز المنتخب الإنجليزي وتأهله لمواجهة فرنسا:" نعم نستطيع.. هاري يتلذذ بمعركة فرنسا مع اقترابه من رقم روني القياسي ".

وأضافت:" مبابي يوجه نظره تجاه الأسود الثلاثة.. سترلينج يطير إلى المنزل بعد الهجوم".

فيما عنونت صحيفة «مترو»:" هيا بنا.. فوز الأسود الثلاثة يدشن صدام بربع نهائي كأس العالم أمام فرنسا".

وستُقام المباراة بين كلا المنتخبين بالدور ربع النهائي من كأس العالم يوم السبت 10 من سبتمبر الجاري على ستاد البيت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.