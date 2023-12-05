تقرير: ستاندرد أند بورز تتوقع أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الثلاثاء، أن الهند ستصبح ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، ذاكرة أن الاختبار الرئيسي للبلاد سيكون تحرير "الفرص الهائلة" لتصبح مركز التصنيع العالمي الكبير المقبل.

وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، إن وكالة التصنيف العالمية، مقرها الولايات المتحدة، تتوقع أن تصبح الهند أسرع اقتصاد رئيسي نموا في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% بحلول عام 2026، ارتفاعا من 4ر6% من النمو المتوقع في السنة المالية الحالية.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي 2ر7% في السنة المالية 2022-23، حتى نهاية مارس الماضي.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 8ر7% خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو الماضي، وبنسبة 6ر7% خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي.