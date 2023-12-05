ميدو: تغييرات منتظرة في اتحاد الكرة

أعرب أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق عن استياءه من التصريحات التي أدلى بها إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حول تدخل روي فيتوريا لحل أزمة القيد لنادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور": "التصريحات غير المسئولة تكون لتحقيق مصالح شخصية".

وأضاف: "فيتوريا هيموت من الموضوع ده، ازاي عضو مجلس إدارة اتحاد يطلع يقول خبر زي ده، يلبسه في الحيط مع جمهور الأهلي".

وتابع: "أعضاء اتحاد الكرة يتهافتون (مين يقول خبر ان زي هيتم استدعاء الثلاثي المستبعد الشحات وإمام عاشور وطارق حامد) في المعسكر القادم".

وأكمل: "ارجوكم كونوا قد المسئولية، هاجمنا اتحاد الكرة السابق، وكان عندنا أمل فيكم ترجعوا الأوضاع لنصابها، ولكن بهذه الأفعال والمواقف المتكررة تجعلنا نشعر بالأسف".

وتابع: "فيه ناس ندمانة إن فيه أسماء موجودة مش قد المسئولية، والمواقف أثبتت ذلك، وسترون التغييرات التي ستحدث".

وواصل: "الحل مش انك تكمم الأفواة، لا نخاف إلا من الله.. مش ده الحل.. الحل تشوف ايه المشاكل اللي عندك وتحلها".

وأتم ميدو: "لو فيه رئيس اتحاد كرة قوي وصاحب شخصية قوية لا يمكن أبدًا إيهاب الكومي أو غيره يطلع يقول سر خطير زي ده.. هذا هو دور رئيس اتحاد الكرة".