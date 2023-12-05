الأونروا: لا ملاجئ لنازحي جنوب غزة والصحة العالمية تنقل مستودعاتها إلى رفح الفلسطينية

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 600 ألف شخص في جنوب قطاع غزة يخضعون لأوامر الإجلاء.

وذكر لازاريني، في منشور له أن «ما يقرب من نصف هؤلاء المواطنين، أجبروا على مغادرة منازلهم في السابق»، مضيفا: «لا يوجد مكان يذهبون إليه كملاجئ، بما في ذلك ملاجئ الأونروا، التي تتجاوز قدرتها».

وبحسب ما نشرته وكالة «بترا»، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم إن المنظمة نقلت إمدادات طبية من المستودع الموجود في خان يونس إلى مستودع أصغر في رفح.

وأكمل: «لقد تطلب الأمر جهدًا كبيرًا لتحقيق ذلك في فترة زمنية قصيرة، أدى ذلك إلى تأجيل تسليم الأدوية المقررة لمنظمة أطباء بلا حدود والأونروا لمرافقهم الصحية».

واستطر في بيان: «سوف نستمر في تحدي عمليات توصيل المساعدات إلى المستشفيات في غزة، وسط صراع مسلح واسع النطاق ومحدودية عدد الموظفين على الأرض».

وشدد جيبريسوس، على أن المنظمة بحاجة إلى تدفق مستدام وآمن للمساعدات الطبية لتوفير الرعاية للناس في غزة.