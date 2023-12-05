بوليتيكو: خطة أمريكية تقضي بسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة بعد الحرب

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن مسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بدؤوا بالفعل في وضع تصوّر لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة تقوم بالأساس على سيطرة السلطة الفلسطينية عليه في نهاية المطاف.



ووفقاً للمجلة، فإن التصور الأمريكي لوضع غزة بعد الحرب الذي استغرق وضعه أسابيع ربما يضع إدارة بايدن على مسار تصادمي مع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلن رئيسها بنيامين نتنياهو مراراً رفضه عودة السلطة الفلسطينية.



وأشارت المجلة نقلاً عن مسئول في الخارجية الأمريكية إلى أن ما وصفته بأنه "تفضيل سياسي قوي للسلطة الفلسطينية لحكم غزة"، يواجه تحديات كبيرة على صعيد الشرعية والقدرات، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.



وأضافت مجلة "بوليتيكو" أن التصوّر الذي انبثق عن مشاورات بين الوكالات الأمريكية قوامه "بدء عملية إعادة إعمار متعددة المراحل في غزة فور انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس".



وتابعت أن هناك حاجة إلى قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة بعد انتهاء القتال تليها سلطة فلسطينية متجددة تتولى الحكم على المدى البعيد.



واعتبرت الصحيفة هذا التصور لغزة بعد الحرب "حلا غير مثالى"، لكنها قالت إن مسئولين أمريكيين يعتبرونه أفضل الحلول السيئة للقطاع.