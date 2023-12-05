أردوغان: مستعدون للعب دور ضامن لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده تسعى للتوصل إلى هدنة دائمة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف خلال مشاركته كضيف شرف في القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تهدف للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار إلى أنه من بين الخيارات التي قد تكون مطروحة في سبيل تحقيق ذلك هو خيار الدول الضامنة، مبديا استعداد بلاده للعب هذا الدور.



وشدد على أن الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لا يجب أن يتحول إلى ظلم شامل.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.