استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور مهندس نيناد ميلورادوفيتش نائب وزير الدفاع للموارد والمشتريات بدولة صربيا، على رأس وفد رفيع المستوى، ضمن فاعليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة بمركز مصر الدولي للمعارض خلال الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض.

واستهل الوزير، اللقاء بالترحيب بالوفد الصربي، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق الصربية لدعم الصادرات المصرية، وجذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية.

وأعرب الوزير، عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية المتخصصة للشركات الصربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي؛ للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفا أن هذه الزيارات تمثل مجالا خصبا لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

ومن جانبه، عبر الدكتور مهندس نيناد ميلورادوفيتش نائب وزير الدفاع للموارد والمشتروات بدولة صربيا، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مضيفا أن دولة صربيا تشارك بـ3 شركات ومن بينها شركة يوجو إمبورت الصربية في هذه النسخة من معرض مصر للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، وتنتج هذه الشركات العديد من المنتجات الدفاعية الهامة.

وأشار إلى اهتمام الجانب الصربي بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين.

وأكد أن ما شاهده من معدات دفاعية خلال جولته بالمعرض عقب الافتتاح الرسمي يؤكد التقدم الهائل الذي تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

وعلى جانب آخر، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بولاتوف مظفر رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان.

وأكد الوزير، العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع الجانب الأوزبكي في مختلف المجالات، مستعرضا القدرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بالشركات التابعة.

وكشف عن مناقشة المجالات المختلفة التي من المقترح أن يتم التعاون المشترك بشأنها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان، عن سعادته بالمشاركة في "EDEX 2023" الذي أصبح ضمن مصاف معارض الصناعات الدفاعية الدولية.

وأشاد بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي داخل المعرض من أسلحة ومعدات وذخائر وأنظمة إلكترونية متطورة والتي تعكس مدى التطور والتقدم الذي وصل إليها الجانب المصري في مجال التصنيع العسكري.

وأوضح أن مصر تعتبر من أهم الدول الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الإنتاج الحربي، المهندس مصطفى عاتي حسن رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي، مستعرضا الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وتم التأكيد على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأكد الوزير، عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، موضحا أن الجانبين ناقشا إمكانية التعاون في عدة مجالات تصنيعية.

وبين وجود توافق مشترك بشأن ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية إلى الأمام في شتى المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

وبدوره، أشاد رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي بالإمكانيات التصنيعية والفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مختلف المجالات التصنيعية، خاصةً في ضوء توافق رؤى وأهداف الجهتين.

وأوضح "عاتي"، أن هيئة التصنيع الحربي العراقي تأسست بمرسوم رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على القانون رقم 25 لسنة 2019 وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وتعمل الهيئة على تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعما للاقتصاد الوطني تستهدف الهيئة تصنيع منتجات مدنية لتلبية احتياجات السوق المحلية العراقية والتصدير للخارج.