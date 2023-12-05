متحدث يونيسيف يتحدث عن الأوضاع في غزة: أفظع كابوس رأيته

قال المتحدث باسم منظمة «يونيسيف» جيمس إلدر، إن الوضع والسيناريو مأساوي في قطاع غزة، منوهًا أن «الدمار منتشر في كل مكان».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء: «مئات الآلاف لا يعلمون أين يتجهون، هناك نقص حاد في الغذاء والمياه، كما أن القصف مكثف ومستمر من كل مكان في السماء».

ونوه أن «الدمار في غزة وقتل الكثير من الأطفال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة»، مشددًا على أهمية العودة إلى التعاطف ووقف القصف على غزة.

وأكمل: «القصف مستمر في غزة والناس يُدفعون للذهاب إلى أماكن لا طعام أو ماء أو أدوية بها، المآسي التي يشهدها الناس تتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار».

وذكر أن «أفظع كابوس رآه على مدار أسابيع في مستشفيات شمال القطاع»، لافتًا إلى أن «قصف المنازل يؤدي إلى وفاة المواطنين، فضلًا عن إصابة الأطفال بكسور في العظام وإصابات مختلفة».

وأشار إلى أن «كل طفل في غزة يشعر بالرعب الشديد ورأى دمارًا كبيرًا»، مختتمًا: «لسوء الحظ غزة ليست مكانًا مناسبًا للأطفال لكنها تضم مليون طفل»