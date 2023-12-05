تراجع الطلب على السلع المصنعة في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، تراجع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات بعد ارتفاعه بشدة في الشهر السابق عليه .
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6ر3% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 6ر2% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر2% خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 8ر2% وفقا للبيانات الأولية.
جاء التراجع الحاد للطلب الصناعي نتيجة انخفاض الطلب بشدة على السلع المعمرة بنسبة 4ر5% بعد ارتفاعه بنسبة 4% خلال الشهر السابق عليه. وتراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 7ر14% خلال أكتوبر الماضي.
وتراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 4ر1% بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 6ر0%.
في الوقت نفسه تراجع حجم تسليمات السلع المصنعة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 9ر1% بعد استقراره في سبتمبر السابق عليه .
وارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 1ر0% خلال أكتوبر الماضي وهي نفس نسبة الارتفاع في الشهر السابق عليه .