تراجع الطلب على السلع المصنعة في أمريكا بأكثر من التوقعات

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، تراجع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات بعد ارتفاعه بشدة في الشهر السابق عليه .

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6ر3% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 6ر2% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر2% خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 8ر2% وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الحاد للطلب الصناعي نتيجة انخفاض الطلب بشدة على السلع المعمرة بنسبة 4ر5% بعد ارتفاعه بنسبة 4% خلال الشهر السابق عليه. وتراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 7ر14% خلال أكتوبر الماضي.

وتراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 4ر1% بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 6ر0%.

في الوقت نفسه تراجع حجم تسليمات السلع المصنعة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 9ر1% بعد استقراره في سبتمبر السابق عليه .

وارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 1ر0% خلال أكتوبر الماضي وهي نفس نسبة الارتفاع في الشهر السابق عليه .