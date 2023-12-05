قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال، إن السلطة راغبة في مواصلة تحمل مسئولياتها عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية واصلت من إقامتها في 1994، إدارة كل مناحي الحياة في غزة باستثناء الملف الأمني (التابع لحركة حماس).

وأشار إلى أن السلطة تمول القطاع الصحي والتعليمي والنظام البنكي وتوفر الكهرباء والسولار والأدوية للمواطنين في غزة ويكون ذلك بشكل مجاني في بعض الأحيان، في حين أن حماس مسئولة عن القسم الإعلامي في وزارة الصحة.

وفسّر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بأن سلطات الاحتلال لا تريد حكم فلسطيني ولا وجود وطني في فلسطين.

ولفت إلى أن الإسرائيليين يعتبرون أن الوطنية الفلسطينية تمثل أيديولوجيا مريضة مثل النازية ويريدون تطهير السلطة الفلسطينية من الأبعاد الوطنية من الحكم.