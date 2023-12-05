حازم عمر: اعتمدت على ضعف المنافسة في حجز مكانة الحزب بين الكبار

قال المرشح الرئاسي حازم عمر ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب استطاع خلال فترة زمنية قليلة حجز مقعده بين الأحزاب الخمسة الأكبر في مصر رغم حداثة تأسيسه في العام 2012، معقبا: «كان ترتيبنا 83 وقت الإنشاء، لكن استراتيجيتنا كانت حجز مكان بين الكبار بعد 3 سنوات».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أنه اعتمد على «ضعف المنافسة» خلال الانتخابات البرلمانية الأولى للحزب بعام 2015 في حجز الترتيب الخامس مجلس النواب آنذاك، مشيرا إلى امتلاك حزبه اليوم أكبر قاعدة نواب داخل البرلمان بعد حزب مستقبل وطن.

وأوضح أن توجهه نحو النظام السياسي «إرث عائلي»، قائلا: «موضوع السياسية إرث عائلي، نحن كعائلة موجودة في السياسية منذ أيام الملك فؤاد، وكان لدينا منحنيات هبوط وصعود بعد ثورة 1952 إلى الآن، نحن عائلة شربت السياسة منذ طفولتها».

وتابع: «أنا مشارك في الحياة السياسية منذ عقود قبل 2011، ليس بشخصي ولكن كنت دائما ادعم شخصا في العائلة في الانتخابات»، مشيرا إلى تفضيله التوجه إلى الأعمال الاقتصادية وتأسيس الشركات والتجارة الخارجية على ممارسة مهنة الهندسة عقب التخرج.