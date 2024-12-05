الكرملين يسعى إلى إيجاد ثغرة لتوريد الغاز إلى الخارج

أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشترين الأجانب من الالتزام بسداد مدفوعات الغاز الطبيعي الروسي في حساب بمصرف جازبروم بنك.

وأكتفى مرسوم رئاسي جديد تم نشره اليوم الخميس بالإشارة إلى "بنك معتمد".

ويهدف هذا التغيير إلى مساعدة روسيا على مواصلة بيع الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد أن وضعت الولايات المتحدة مصرف جازبروم بنك على قائمة العقوبات منذ أسبوعين.

وكان بوتين قد اشترط، في أبريل 2022، وبعد وقت قصير من إصداره الأمر بالغزو واسع النطاق لأوكرانيا وفرض الغرب أولى عقوباته على روسيا، على الزبائن الغربيين أن يسددوا مدفوعاتهم في حساب بالروبل في مصرف جازبروم بنك، وإلا فإنهم لن يحصلوا على الغاز.

وكان هذا الإجراء يهدف إلى دعم العملة الروسية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى إظهار قوة الكرملين في الصراع مع الغرب.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت نسبة الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب في واردات الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر. ومع ذلك، لا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تشتري كميات كبيرة من روسيا.

وقد أدت العقوبات الأمريكية المفروضة على مصرف جازبروم بنك إلى زيادة صعوبة تسليم هذه الشحنات، وهو ما أدى أيضا إلى تسريع وتيرة تراجع سعر صرف الروبل في الأسابيع الأخيرة. وتسعى روسيا الآن إلى الالتفاف حول العقوبات باستخدام بنوك أخرى.





